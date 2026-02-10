«قاتل» يعقد حسابات الشباب في الخليجية

تعقدت حسابات فريق الشباب الأول لكرة القدم في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بعد سقوطه في فخ التعادل أمام النهضة العماني 1ـ1، الثلاثاء، على ملعب السيب في مسقط، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وبدا الفريق الشبابي في طريقه إلى تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية للبطولة الخليجية، بعد أن تقدم بهدف السبق عبر الإسباني أوناي هيرنانديز «59»، لكن منافسه العماني خطف هدف التعادل بواسطة حمد الحبسي في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة رفع بها الشباب رصيده إلى أربع نقاط صعد بها إلى المركز الثالث، والنهضة إلى سبع نقاط لينتزع الصدارة بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الريان القطري «6 نقاط» أمام تضامن حضرموت اليمني «4 نقاط».

ويختتم الفريق الشبابي مرحلة المجموعات بلقاء تضامن حضرموت اليمني، 17 فبراير الجاري، على ملعب «إس إتش جي أرينا».

وحسب نظام البطولة، التي تضمُّ مجموعتين من أربعة فرق، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعةٍ إلى الدور نصف النهائي، بينما تودِّع الفرق، التي تحتل المركزين الثالث والرابع، المنافسات.