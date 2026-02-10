4 أيام على نهاية برنامج «منزال»

يسدل الستار على برنامج «منزال» في موسم الدرعية 25ـ26 بعد أربعة أيام، وسط إقبال واسع على التجربة التي أعادت تقديم ملامح الحياة التقليدية في الدرعية بصياغة معاصرة.

ومنذ انطلاقه، مطلع يناير الماضي، قدّم «منزال» مسارات تفاعلية تعرّف الزوار على تفاصيل الحياة في الدرعية عبر أربع مناطق رئيسة.

وشهدت تجربة العلوم مشاركة كبيرة في صناعات تراثية، مثل الجلود، والسجاد، والنقوش الخشبية، فيما قدّمت تجربة سلوم أنشطة مرتبطة بالبيئة الصحراوية، تشمل إعداد القهوة، وإشعال الحطب، وحلب الإبل، وصناعة الخيام.

وتتيح تجربة الفارس ممارسة ركوب الخيل والرماية، في استحضار لدور الفروسية في تاريخ المنطقة، بينما تعرّف تجربة الصقارة بأساليب تدريب الصقر العربي، وأدوات الصقّار، ودور الصيد بالصقور في حياة السكان قديمًا.

كما تقدّم تجربة مشاهدة النجوم مساحة للهدوء والتأمل في سماء الدرعية، مستفيدة من بعدها عن التلوث الضوئي.

ويتميّز «منزال» بإطلالته على وادي صفار، أحد أهم روافد وادي حنيفة، الذي شكّل عنصرًا أساسيًا في استقرار السكان عبر العصور، ويستقبل البرنامج زواره يوميًا من الـ 05:00 مساءً، عبر أنشطة تمتد إلى جلسات شعرية، ومأكولات شعبية، ومتاجر تراثية.