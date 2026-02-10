ثنائية تنعش حظوظ السد

أنعش فريق السد القطري الأول لكرة القدم فرص تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوزه على تراكتور سازي الإيراني 2ـ0، مساء الثلاثاء، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب.

وبسبب الظروف التي تعيشها إيران اضطر تراكتور إلى خوض المباراة على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الريّان القطرية، بصفته الطرف المستضيف.

وسجّل الهدفان الإسباني رافا موخيكا والبرازيلي روبرتو فيرمينو، رأسا الحربة، في الدقيقتين 61 و89.

ورفع الفوز رصيد السد إلى 8 نقاط وارتقى إلى المركز الثامن، آخر المقاعد المؤهلة لدور الـ 16.

ولن يخسر السد المركز، خلال الجولة الجارية، إلا إذا فاز الغرافة القطري على الاتحاد في ختام مباريات الجولة.

من جهته، تجمد رصيد تراكتور، الذي ضمن الصعود سلفًا، عند 14 نقطة، واستمر ثالثًا بالتساوي مع الأهلي الثاني، وبفارق 5 نقاط خلف الهلال المتصدر.

وخلال الجولة الأخيرة سيستضيف السد منافسه الاتحاد، 17 فبراير الجاري، في مباراة يلزمه فيها الفوز مع انتظار نتائج بقية منافسيه على الصعود، لخطف إحدى البطاقات.