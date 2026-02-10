الفتح يستعد

أجرى لاعبو فريق الفتح الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصة تدريبية في مقر النادي، ضمن التحضيرات لمواجهة مضيفهم النصر، السبت، لحساب الجولة 22 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الفتح)