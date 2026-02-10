بطولة قطر.. إيجا وإيلينا إلى ثمن النهائي

بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثانيًا عالميًا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة، الدور ثمن النهائي لبطولة قطر المفتوحة للتنس، فيما سقطت الأمريكية كوكو جوف الخامسة، والإيطالية جازمين باوليني السادسة، في ظهورهما الأول الثلاثاء.

وحجزت شفيونتيك مقعدها على حساب الإندونيسية جانيس تجين حيث تغلبت عليها بسهولة 6ـ0 و6ـ3 في 69 دقيقة.

وتواجه شفيونتيك، بطلة 2022 و2023 و2024، في الدور المقبل الأسترالية داريا كاساتكينا الفائزة على البلجيكية إيليز ميرتنس «صاحبة المركز الـ16» 4ـ6 و0ـ6.

بدورها، عبرت ريباكينا في ظهورها الأول بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، عقبة الصينية وانج تشينيو 6ـ2 و6ـ4.

وحسمت ريباكينا المجموعة الأولى بسهولة مستفيدة من كسرين لإرسال منافستها في الشوطين السادس 4ـ2، والثامن 6ـ2.

وتواجه ريباكينا في ثمن النهائي الفائزة بين الصينية كينوين جنج، والأمريكية أليسيا باركس.

في المقابل، خسرت جوف أمام الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 4ـ6 و2ـ6، فيما سقطت باوليني أمام اليونانية ماريا ساكاري بالنتيجة عينها.

وشكلت مباريات دور الـ 16 الظهور الأول في الدورة للمصنفات الثماني الأوَل بسبب إعفائهن من خوض الدور الأول، وذلك في ظل غياب المصنفة الأولى عالميًا البيلاروسية أرينا سابالينكا.