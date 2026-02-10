الرئيسية / الصورة .. قصة

الهلال يتأهب

2026.02.10 | 09:24 pm
رفع فريق الهلال الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، الثلاثاء، استعدادًا للقاء الاتفاق، الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)
