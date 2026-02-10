الخامس عالميا.. «كاوست» ينضم إلى معاهد أبحاث «فيفا»

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» لتكون أول معهد أبحاث معتمد له في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما يجعلها الخامسة عالميًا في هذا المجال المتخصص.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم وتطوير أبحاث مبتكرة في كرة القدم تعزز من الحضور العلمي للسعودية في الساحة الرياضية الدولية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات بحثية رفيعة المستوى تربط بين الرياضة والبحث الأكاديمي والقطاع الصناعي.

وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن هذا الاعتماد يؤكد التزام «كاوست» بتعزيز أوجه التكامل بين الرياضة والقطاع الأكاديمي والصناعة من خلال الأبحاث العلمية رفيعة المستوى، حيث تسهم الجامعة بخبراتها البحثية في الارتقاء بالدراسات المتعلقة بكرة القدم مع التركيز على بناء مجموعات بيانات تتيح فهمًا أعمق للعبة، وترسيخ ممارسات مدعومة بالأدلة العلمية لحماية الرياضيين.

وأوضح الدكتور إدوارد بيرن، رئيس الجامعة، أن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ«كاوست» لتصبح خامس معهد أبحاث له على مستوى العالم والأول إقليميًا، هو إنجاز يعكس الحضور المتنامي للسعودية في مشهد كرة القدم العالمي، وسيعزز التزامهم بالابتكار في المجال الرياضي والجهود الرامية إلى حماية صحة اللاعبين وسلامتهم.

وستركز الجامعة في المرحلة الأولى من هذا الاعتماد على دراسة تأثير الضربات الرأسية على صحة اللاعبين، سعيًا للوصول إلى ممارسات مبنية على أدلة علمية ترفع من معايير السلامة وتضمن حماية الرياضيين.

وسيعمل المشروع على ابتكار خوارزميات متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أرشيف بثوث بطولات كأس العالم السابقة، وتحويل عقود من تسجيلات المباريات إلى بيانات منظمة قابلة للبحث. ويتيح هذا النهج فرصًا جديدة للاستفادة من تقدم تقنيات الرؤية الحاسوبية، وتعميق فهم تطور كرة القدم عبر الزمن.



أما المشروع الثاني فسيعتمد على بيانات تتبع اللاعبين والكرة من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وبطولتي كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا لتجميع قاعدة بيانات شاملة ترصد ديناميكيات اللعب داخل المباراة.

وتتيح هذه البيانات تحليلات أعمق لحركة الإنسان، وأساليب الأداء، وديناميكيات اللعب، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



سيتولى الدكتور سيلفيو جيانكولا، الباحث في مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي في «كاوست»، قيادة الجهود البحثية في الجامعة، حيث يتمتع بخبرة رائدة في مجال تقاطع الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والرياضة، وتولى إدارة مشاريع مثل SoccerNet ونشر أكثر من 25 ورقة بحثية في هذا المجال.