قبل فولهام.. سيتي يستعيد ستونز

اقترب المدافع جون ستونز من العودة للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد غياب امتد لأكثر من شهرين.

ولم يشارك قلب الدفاع الإنجليزي الدولي منذ فوز مانشستر سيتي 5ـ4 على فولهام بالدوري الممتاز، 2 ديسمبر الماضي، بسبب إصابة في الفخذ. وكانت تلك مباراته السابعة في المسابقة الموسم الجاري من أصل 13 في كل المنافسات.

وعاد ستونز للتدريبات في وقت سابق الشهر الجاري، وتشير الأنباء إلى تحسن حالته ما يمنح سيتي دفعة بعودته قبل مباراته ضد فولهام الأربعاء.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحافي الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «لقد عاد جون، أرى أنه في حالة بدنية جيدة».

وانضم ستونز «31 عامًا» إلى سيتي في 2016 قادمًا من إيفرتون مقابل 55 مليون يورو. وشارك في 290 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا وصنع 13. وتوج مع الفريق بـ 17 لقبًا، أبرزها ستة في الدوري الممتاز، وآخر في دوري الأبطال.