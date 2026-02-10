الوحدة والفيصلي يكرران سيناريو الدور الأول

فرض التعادل الإيجابي 2ـ2 نفسه في مواجهة فريق الوحدة الأول لكرة القدم وضيفه الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في «الشرائع» بختام مباريات الجولة الـ21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الثلاثاء.

وكرر الفريقان سيناريو مواجهة الدوري الأول على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الرابعة، أكتوبر الماضية، التي انتهت بالنتيجة ذاتها.

وافتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق الهندوراسي روميل كيوتو عند الدقيقة 27، قبل أن يدرك الوحدة التعادل عن طريق ديمبا ديالو عند الدقيقة 31، وانتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم الوحدة بهدف ثاني عن طريق فهد الطالب عند الدقيقة 69، وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشرة دقائق تمكن الفيصلي من إدراك التعادل بواسطة البرازيلي أندرو موراتو.

ووضع كل فريق نقطة في رصيده، حيث ارتفع الوحدة إلى 23 نقطة في المركز الـ13، فيما وصل الفيصلي إلى النقطة 33 في المركز السادس.