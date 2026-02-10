الاتحاد يفوز بأسرع انطلاقات النصيري تهديفيا

بصَم المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على بدايته التهديفية الأسرع في مختلف محطّاته الاحترافية، بزيارته مرمى الغرافة القطري، مساء الثلاثاء، لحساب سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي ظهوره الثاني برفقة الاتحاد، هزّ المغربي شباك الغرافة خلال المباراة القارية التي يحتضنها ملعب «الإنماء»، معقل الفريق الجدّاوي.

وانضم النصيري إلى الاتحاد الأسبوع الماضي عبر نافذة الانتقالات الشتوية قادمًا من فنربخشة التركي، وبدأ مشواره مع الفريق بمواجهة النصر ضمن بطولة دوري روشن السعودي حين خسر «النمور» 0ـ2 وسط غياب تهديفي للمهاجم الدولي.

وعلى عكس ذلك اللقاء، قدّم اللاعب أوراق اعتماده تهديفيًا في مباراته الثانية برفقة الفريق الجدّاوي.

وبين مختلف الفرق التي مثّلها النصيري خلال مسيرته الاحترافية، حظي الاتحاد بأسرع انطلاقة تهديفية للاعب.

وقبل الاتحاد، لعب مهاجم «أسود الأطلس» لأندية مالقة وليجانيس وإشبيلية في إسبانيا، إلى جانب فنربخشة.

وجاء هدفه الأول مع مالقة في الظهور الثالث، وسجّله أمام إيبار ضمن بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

ومع ليجانيس تأخرت بصمته التهديفية الأولى إلى مباراته التاسعة التي أحرز خلالها ثنائية أمام رايكو فايكانو لحساب بطولة كأس ملك إسبانيا.

أمّا هدفه الأول مع إشبيلية فأحرزه في سادس لقاء يخوضه بشعار الفريق وأسكنه شباك سيلتا فيجو ضمن بطولة «لا ليجا».

واحتفل بباكورة أهدافه مع فنربخشة خلال رابع مشاركاته، وسجّله أمام جوزتيبي في الدوري التركي.