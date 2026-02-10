السبت.. «ليلة العمر 2» تزف 1000 شاب وشابة

انطلقت تحضيرات موسم الرياض في نسخته السادسة لاستضافة الحدث الاستثنائي «ليلة العمر 2»، والمقرر تنظيمه خلال 14 فبراير الجاري. وتأتي هذه الفعالية لتتوج فرحة 1000 عريس وعروس في احتفالية على مسرح «محمد عبده أرينا».

وطبقًا لحساب موسم الرياض الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي يشارك في إحياء الحفل المنتظر الفنان المتألق مطرف المطرف. وإلى جانب المطرف، يشارك الفنان مساعد البلوشي، . كما يشارك أيضًا في الحفل الفنان الشاب راكان آل ساعد، ويتوقع أن يقدم عددًا من أعماله الخاصة من ألبومه الأخير، وأميزها «أجل تدري» من كلمات سين وألحان عبد الله آل سهل وتوزيع زيد نديم، و«علم نفسك» وهي من كلمات إبراهيم بن سواد وألحان المحب وتوزيع عدنان عبد الله.

ويأتي الحفل ضمن نسخته الثانية بعدما حققت النسخة الماضية نجاحًا كبيرًا ضمن مبادرات موسم الرياض لدعم الشباب المقبلين على الزواج، التي تهدف إلى إحياء تقاليد عربية أصيلة تعزيزًا للتكافل الاجتماعي وتقليل الأعباء المالية عن كاهل الشباب، بتنظيم حفلات الزفاف الجماعي.