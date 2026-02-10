من الملاعب إلى البرلمان.. أسطورة الأهلي أحدث وزراء الرياضة

على خطى عديد من النجوم الذين تحولوا من الملاعب إلى دهاليز السياسة، يكتب المصري جوهر نبيل النجم السابق في كرة اليد وأسطورة الأهلي، فصلًا جديدًا في مسيرته بعد تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة في مصر خلفًا لأشرف صبحي، حسبما كشف عنه التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية، الثلاثاء.

ونبيل، الذي يعد ضمن أساطير النادي الأهلي في كرة اليد، ليس الرياضي الوحيد الذي يتقلد منصبًا سياسيًا مرموقًا، وسبقه العديد من النجوم لا سيما في كرة القدم، وأبرزهم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي تولى منصب وزير الرياضة في بلاده عام 1995.

وفتح النجم البرازيلي الراحل الباب أمام عديد من الأساطير والنجوم لولوج قبة البرلمان في بلدانهم، ومنهم التونسي طارق دياب الحائزة على الكرة الذهبية الإفريقية عام 1977، الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة في بلاده بين عامي 2011 و2014، وكذلك عدنان درجال مدافع المنتخب العراقي السابق، إذ أصبح وزيرًا للشباب والرياضة عام 2020، والأمر ذاته ينطبق على طاهر أبو زيد نجم المنتخب المصري والأهلي السابق، حينما تقلد منصب وزارة الشباب والرياضة عام 2013، وآخرهم طارق الجلاهمة لاعب القادسية الكويتي السابق ووزير الرياضة في بلاده بداية من مطلع فبراير الجاري.

وليس بعيدًا عن ذلك، بات نبيل جوهر ثاني لاعب عربي في كرة اليد يصبح وزيرًا للشباب والرياضة بعد أحمد العبيدي نجم المنتخب العراقي السابق الذي تولى المنصب عام 2018.

وبالعودة إلى جوهر نبيل المولود في 31 يناير 1973، فإنه يصنف ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة اليد المصرية، ويحفل سجله بعديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقب بطولة العالم للشباب 1993، إلى جانب بطولات إفريقية وعربية، فضلًا عن مشاركته ثلاث مرات في دورة الألعاب الأولمبية أعوام 1992 و1996 و2000.

ولم يغادر نبيل أسوار القلعة الحمراء بعد اعتزاله، إذ تولى رئاسة جهاز كرة اليد في النادي، وبعدها انتخب عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد في الفترة من 2008 إلى 2011، كما عمل عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد.

وانتخب جوهر نبيل في مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عام 2017، لكنه فضل عدم الاستمرار مع المجلس في دورته الجديدة بسبب خلافاته مع الخطيب، وبعدها تفرغ لمنصب رئاسة مجلس إدارة شركة متخصصة بالدعاية والتسويق الرياضي.

وتأتي المسيرة الإدارية للنجم السابق في كرة اليد تتويجًا لرحلة أكاديمية توجها بالحصول على بكالوريوس التربية عام 1995 وصقلها بدبلوم إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1997.