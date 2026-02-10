إنتاج جديد

قدمت أكاديمية نادي برشلونة الإسباني «لا ماسيا» وجهًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم في مباراته الأخيرة ضد ريال مايوركا السبت الماضي، عندما قرر المدرب الألماني هانزي فليك إشراك لاعب الوسط تومي ماركيز المولود في 2006، الذي حلّ محل فيرمين بعد 84 دقيقة، ليوقع على ظهوره الأول رسميًا وعلى ملعب كامب نو. ماركيز، الذي أوضح أنه «يعيش حلمه» استسلم الثلاثاء لجلسة تصوير أمام مبنى الأكاديمية الشهيرة التي أنجبت ألمع نجوم كرة القدم في العالم وبرشلونة وأبرزهم ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا وحاليًا يامين يامال. (المركز الإعلامي ـ برشلونة)