قبل أتلتيكو.. رافينيا يربك حسابات برشلونة

يستعد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم لمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس الملك، الخميس، في العاصمة مدريد، وسط شكوك حول مشاركة البرازيلي رافينيا، نجم الفريق.

ويسعى الفريق الكاتالوني للحفاظ على لقبه، ويأتي في حالة معنوية رائعة بعد فوزه في 17 من آخر 18 مباراة خاضها في جميع البطولات، حيث كانت آخر خسارة له أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2ـ1 في 18 يناير الماضي.

ولم يتعاف رافينيا بعد من إصابة عضلية أبعدته عن مباراتين متتاليتين، ولم يشارك في تدريبات الفريق، الثلاثاء، ما يثير القلق بشأن جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

ولم يشارك الدولي البرازيلي، الذي يعد من أبرز لاعبي برشلونة، الموسم الجاري، منذ المباراة التي فاز فيها الفريق على إلتشي 3ـ1 في الدوري، 31 يناير الماضي، حيث اضطر إلى الخروج في الشوط الأول بسبب شعوره بألم عضلي في ساقه اليمنى.

وقال رافينيا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، الإثنين: «أشعر بتحسن، ونحن نتعامل مع الأمور يومًا بيوم. سنرى إن كنت جاهزًا للمباراة يوم الخميس. هناك خيارات، لكن الجميع يعرف طبيعة الإصابات. لا أستطيع أن أكذب عليكم، كنت أتمنى أن أقول إنني سأشارك، لكن لياقتي البدنية ما زالت غير مكتملة».

وسيعول برشلونة على جناحه الشاب لامين يامال «18 عامًا» أحد العناصر الأساسية في الهجوم، حيث سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات للفريق في جميع البطولات، بما في ذلك أهدافه في دور الـ16 ودور الثمانية من كأس الملك، ما يجعله أحد أبرز التهديدات على مرمى أتلتيكو.

في المقابل، وصل أتلتيكو مدريد إلى قبل النهائي بعد فوزه الكبير على ريال بيتيس 5ـ0، ويأمل في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2012 ـ13ـ2.

ويعاني أتلتيكو من تذبذب في النتائج أخيرًا، حيث حقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات بجميع البطولات. ومع ذلك، فإن انضمام المهاجم النيجيري الجديد آديمولا لوكمان يمثل دفعة كبيرة للفريق، خاصة بعد أن سجل هدفه الأول مع أتلتيكو في ظهوره الأول تحت قيادة دييجو سيميوني، الأسبوع الماضي.

وفي مباراة أخرى بالدور قبل النهائي، يلتقي ريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو في مباراة الذهاب الأربعاء. وتنظم المباراة في بيلباو، بعدما تعادل الفريقان 1ـ1 دوريًا في الأول من فبراير الجاري.

ووصل بلباو إلى قبل النهائي للمرة السادسة خلال آخر سبعة أعوام بعد فوزه 2ـ1 على فالنسيا، بينما تأهل ريال سوسيداد إلى الدور ذاته للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز 3ـ2 على ألافيس.

وتجرى مباراتا الإياب في مارس المقبل، فيما سيكون النهائي في أبريل بمدينة إشبيلية.