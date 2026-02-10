«الأندية العربية».. الخليج يرفع الميداليات إلى 11

رفع فريق نادي الخليج لألعاب القوى الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2026» إلى 11 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات.

وجاءت ميداليات فريق نادي الخليج، الثلاثاء، عبر إحراز اللاعبة لجين الحميد الميدالية الفضية في سباق 200 متر، فيما نالت اللاعبة سارة الهلال الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز، ضمن منافسات شهدت مستويات فنية عالية.

ومن جانبٍ آخر، اختتم الاتحاد السعودي للتجديف مشاركته في منافسات الدورة، بعد تحقيق ميدالية فضية في منافسات الزوجي، إلى جانب حصول اللاعبة مريم الكعكي على المركز الرابع في منافسات الفردي.

وتتواصل مشاركة الأندية السعودية في دورة الألعاب العربية، حيث يستعد نادي القادسية لخوض منافسات التايكوندو، الأربعاء، ضمن جدول الدورة.