مكررا الانتصار الأكبر.. سباعية اتحادية تحسم التأهل العاشر

قرن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بين حجز بطاقة تأهله إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة العاشرة، بعد تسع بالنظام السابق للبطولة، وبين تكرار انتصاره الأكبر تاريخيًا فيها، مُلحقًا هزيمة ساحقة قوامها سبعة أهداف نظيفة بضيفه الغرافة القطري، الثلاثاء، لحساب سابع جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وسجّل الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، ثلاثة أهداف من السبعة، فيما أحرز الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش ثنائية، ووقع مواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، على هدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول اتحاديًا بهدفي النصيري وعوّار في الدقيقتين 3 و20.

وتهاطلت 3 أهداف خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني عن طريق فيرنانديش، وبيريرا، وعوّار في الدقائق 49 و51 و58.

وأضاف فيرنانديش هدفه الشخصي الثاني، والسادس للاتحاد في الدقيقة 62، ثمّ اختتم عوّار المهرجان التهديفي بالسابع للفريق، والثالث للاعب الجزائري، في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس، ليضمن تأهله إلى دور الـ 16، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام السد القطري، 17 فبراير الجاري، في الجولة الثامنة والأخيرة ضمن المجموعة.

وحتى لو خسر أمام السد، فلن يتمكن سوى شباب الأهلي الإماراتي، سادس الترتيب، من تخطي «النمور» إذا فاز على الأهلي السعودي، بينما لن يستطيع شاغلو بقية المراكز الأدنى معادلة أو تجاوز الفريق الجدّاوي في جدول المجموعة.

ويصعد إلى دور الـ 16 أصحاب المراكز الثمانية الأولى، بينما يغادر البقية المنافسات.

ويشارك الاتحاد في المحفل القاري للمرة الأولى بمسمى «النخبة» الذي اعتمد بدءًا من النسخة الماضية.

وفي الطور السابق من المسابقة الذي استحدث عام 2003 بمسمّى دوري أبطال آسيا، وصل الفريق إلى مراحل خروج المغلوب لتسع نسخ، منها اثنتان صعد فيهما مباشرة إلى الأدوار الإقصائية بصفته حامل اللقب، و7 تخطى فيها المجموعة.

وكرر الفريق انتصاره الأكبر تاريخيًا في دوري الأبطال، بالتساوي مع الفوز الذي حققه على أم صلال القطري في 19 مايو 2009، لحساب مرحلة المجموعات.

من جهته، تجمد رصيد الغرافة عند 6 نقاط وأنهى الجولة عاشرًا بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الصعود.