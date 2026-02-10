الشقيقان ورانا يمنحان السويد ذهبية الكيرلينج

حقق الشقيقان السويديان راسموس وإيزابيلا ورانا الميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات الزوجي المختلط للكيرلينج، الثلاثاء، بعد الفوز على الثنائي الأمريكي في النهائي بنتيجة 6ـ5.

ورغم تقدم الثنائي الأمريكي كوري ثيس وكوري دروبكين في الشوط السابع للمرة الأولى منذ بداية اللقاء، فقد نجح الثنائي السويدي في حسم الشوط الفاصل لصالحهما بنقطتين، ليصبحا أول شقيق وشقيقة يمثلان السويد في فريق أولمبي واحد ويحصدان الذهب معًا.

ويطمح راسموس لإضافة ذهبية أخرى في منافسات الرجال التي تنطلق الأربعاء، بعد أن سبق له التتويج بذهبية الفرق في النسخة الماضية.

واكتفى الفريق الأمريكي بالميدالية الفضية، لتكون الميدالية الأولى.