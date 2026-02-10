مارتينز: الاتحاد قوي.. اعذروني

اختصر البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم، مؤتمره الصحافي بعد الهزيمة الساحقة بسباعية نظيفة أمام الاتحاد، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاعتذار للمسؤولين والجماهير القطرية، إضافة إلى الاعتراف لـ «النمور» بالجدارة والاستحقاق.

وفي المؤتمر الذي تلا اللقاء قال المدرب: «سأتحدث باختصار.. أعتذر لكل المسؤولين والجماهير القطرية».

وأضاف: «الاتحاد فريق قوي واستحق الانتصار ولا يوجد لدي أكثر من هذا لأقوله».

وبهذه الخسارة، أنهى الغرافة الجولة عاشرًا بـ 6 نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن أقرب مراكز التأهل لدور الـ 16 قبل آخر مباراة له ضمن مجموعة الغرب.

ويستضيف الفريق خصمه تراكتور سازي الإيراني في الجولة الأخيرة، ولا بديل أمامه سوى الفوز مع انتظار هدايا منافسيه على التأهل.