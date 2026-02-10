الإسكواش.. 12 لاعبا و4 دول

تستضيف الرياض العاصمة السعودية بطولة محترفي الإسكواش «PSA 3K» خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، على ملاعب نادي فالكون للإسكواش، بمشاركة 16 لاعبًا يمثلون أربع دول هي: مصر، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية البلد المستضيف.

وتشهد البطولة منافسة قوية في ظل مشاركة نخبة من لاعبي الإسكواش المحترفين، ويمثل المملكة في هذه البطولة اللاعبان محمد آل نصفان وسالم المولد، في خطوة تعكس التطور المتنامي لرياضة الإسكواش السعودية وتعزيز حضورها على مستوى البطولات الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي أهمية استضافة الرياض لهذه البطولة، مشيرًا إلى أن الحدث يُعد امتدادًا لجهود السعودية في دعم مختلف الألعاب الرياضية وتعزيز مكانتها وجهة رائدة لاستضافة البطولات الدولية.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات رابطة محترفي الإسكواش الدولية «PSA»، وسط اهتمام متزايد من الجماهير والمهتمين باللعبة، حيث من المنتظر أن تشهد المباريات تنافسًا قويًا على مدار ثلاثة أيام.