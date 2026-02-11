كونسيساو: استعدنا الفاعلية المفقودة.. عوار: بداية صفحة جديدة

نوّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى فاعلية لاعبيه خلال مباراتهم مع الغرافة القطري، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة خلافًا للقاءات أخرى سابقة، مبديًا سعادته بالدعم الجماهيري الذي حصل عليه «النمور».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال كونسيساو: «فوز مهم ونتيجة مستحقة. الفترة الماضية لم نكن موفقين في إنهاء الهجمات، لكن اليوم تحصلنا على عدة فرص واستطعنا التسجيل منها».

وأضاف: «مع أهميته، هو يبقى مجرد فوز واحد، ونفكر الآن في المباريات المقبلة، وسنسير خطوة بخطوة لتحقيق الانتصارات».

وتابع: «الشعور يختلف كليًا اليوم، بعدما وقفنا أمام الجمهور عقب نهاية المباراة، عكس الفترة الماضية، وأتمنى استمرار ذلك خلال المرحلة المقبلة».

من جهته، عدّ الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، الفوز بمنزلة «بداية جديدة للفريق».

وقال خلال المؤتمر ذاته: «نتيجة إيجابية ومستحقة بعد الأداء الكبير من اللاعبين، وخلال المباراة أبدينا طموحًا ورغبةً ومتابعة لتسجيل الأهداف، والأجواء كانت مميزة بوجود جمهور الاتحاد، وهذه بداية طريق جديد لنا».

وأردف: «الآن تفكيرنا ينصب على لقاء الجمعة في الدوري، وسعداء بترك انطباع جيد قبله بتحقيق هذا الفوز وتقديم ذلك المستوى».

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس، ليضمن تأهله إلى دور الـ 16، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام السد القطري، 17 فبراير الجاري، في الجولة الثامنة والأخيرة ضمن مجموعة الغرب.

وحتى لو خسر أمام السد، فلن يتمكن سوى شباب الأهلي الإماراتي، سادس الترتيب، من تخطي «النمور» إذا فاز على الأهلي السعودي، بينما لن يستطيع شاغلو بقية المراكز الأدنى معادلة أو تجاوز الفريق الجدّاوي في جدول المجموعة.

ويصعد إلى دور الـ 16 أصحاب المراكز الثمانية الأولى، بينما يغادر البقية المنافسات.