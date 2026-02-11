اكتساح اتحادي

اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفه الغرافة القطري بسباعية نظيفة، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة السابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: محمد المانع وعدنان مهدلي