اكتساح اتحادي

2026.02.11 | 12:17 am
اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفه الغرافة القطري بسباعية نظيفة، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة السابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: محمد المانع وعدنان مهدلي
