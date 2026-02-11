عوار.. هاتريك تاريخي

ذاق الجزائري حسام عوّار، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، طعم تسجيل «هاتريك» للمرة الأولى عبر مسيرته، بعدما هز شباك الغرافة القطري 3 مرات، الثلاثاء، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الاتحاد على ضيفه بسبعة أهداف نظيفة أحرز عوّار ثلاثة منها في الدقائق 20 و58 و79.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق للاعب الجزائري إحراز ثلاثية في أي مباراة أخرى على مدى مسيرته.

وبلغ أقصى ما سجّله في مباراة واحدة هدفين، وكرّره 5 مرات، منها مرة واحدة مع الاتحاد بخلاف الهاتريك.

وخلال الموسم الجاري، الذي خاض فيه 19 مباراة، ساهم لاعب الوسط في 10 أهداف، بواقع 8 سجلها، و2 صنعهما.