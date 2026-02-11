مدير أركاداج: لن نغير طريقة لعبنا أمام النصر

أوضح لـ«الرياضية» ميرجن أورازوف، المدير الفني لفريق أركاداج التركمانستاني، أن الثنائي ألتيميرات أنادوردييف مهاجم الفريق وسانزار تيركيسوف الجناح الأيمن سيغيبان بشكل رسمي عن مباراة فريقه أمام النصر في ذهاب منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 بسبب الإصابة. وأكد أن غيابات النصر الكبيرة، والتي تصل إلى 12 لاعبًا في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، لن تجعله يغيّر كثيرًا في طريقة لعبه، ولكن ربما يكون هناك بعض التغييرات الصغيرة الخاصة باللاعبين داخل الملعب.

وشدد لـ«الرياضية» المدير الفني التركمانستاني خلال حديثه على أن فريقه جاهز ذهنيًا وفنيًا لمواجهة اليوم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من صعوبتها إلا أن الفريق سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.