بالتعادل.. ليدز يوقف انتصارات تشيلسي

أوقف فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات مضيفه تشيلسي بخطفه التعادل 2-2 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري الممتاز.

وقبل مباراته أمام ليدز نجح المدرب الإنجليزي ذي الأصول السيراليونية «41 عامًا» في الفوز بأول أربع مواجهات له في الدوري أمام برينفتورد «2-0» وكريستال بالاس «3-1» ووست هام يوناتيد «3-2» وولفرهامبتون «3-1»، لكنه فريقه فرط في تقدمه بهدفين نظيفين.

وهذه هي المواجهة الثالثة للمدرب أمام ليدز التي يفشل في الفوز بها بعد التعادل والخسارة خلال قيادته هال سيتي في دوري الـ«تشامبيونتشيب» موسم 2023-2024.

وفرض تشيلسي سيطرته من البداية على منافسه لكن دون خطورة واضحة على المرمى حتى جاءت الدقيقة 24 عندما سدد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو كرة قوية من مسافة عشرة أمتار بعد تمريرة من كول بالمر اخترقت الشباك، مسجلًا أول أهداف المباراة وهدفه العاشر الموسم الجاري، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية واصل تشيلسي فرض سيطرته الميدانية وتحصل على ركلة جزاء تكفل بتسديدها بالمر «58» مانحًا فريقه الهدف الثاني والثامن له والخامس من جزائية.

وعلت تسديدة لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز شباك ليدز بقليل. كما كاد بيدرو أن يضيف الثالث من تسديدة بعيدة انحرفت بسنتمترات قليلة عن المرمى.

ووسط هجمات تشيلسي لتسجيل الثالث حصل ليدز على ركلة جزاء أدرك بها التعادل بواسطة المهاجم الألماني لوكاس نميتشا «67». وبعد عشر دقائق نجح الفريق في خطف التعادل عن طريق لاعب الوسط السويسري نواه أوكافور والذي أنهى هجمة منسقة بتسديدة يسارية هزت الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا قبل نهاية مباراة مانشستر يونايتد ووست هام الثلاثاء، بينما صعد ليدز الـ 15 إلى 30 نقطة.