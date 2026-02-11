نيوكاسل يحبط توتنام بثنائية

وضع فريق نيوكاسل يونايتد حدًا لسلسلة نتائجه السلبية الأخيرة وعاد بثلاث نقاط ثمينة من ملعب توتنام بعد تغلبه 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من الضغط على الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنام في موسم مخيب للآمال، حيث تركته متقدمًا بست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

أما نيوكاسل فنجح في تسجيل أول فوز له منذ تغلبه على ليدز يونايتد 4-3 في السابع من يناير الماضي، حيث خسر بعدها أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي وبرينتفورد.

افتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق المدافع الفرنسي مالك ثياو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد ارتباك دفاعي فشل في تشتيت الكرة التي ارتدت من الحارس.

وفي الشوط الثاني أدرك توتنام التعادل بواسطة لاعب الوسط آرشي جراي في الدقيقة 64. لكن فريقه لم يهنأ بالهدف سوى أربع دقائق، إذ عاد التقدم لنيوكاسل من جديد بهدف لاعب الوسط جاكوب رامسي.

وبهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، أما توتنام فتوقف عند 39 في المركز الـ 16 ويظل في منطقة الخطر.