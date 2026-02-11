بورنموث يقلبها على إيفرتون

حقق فريق بورنموث الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وتقدم الجناح السنغالي الدولي إيلمان ندياي لصالح إيفرتون من ركلة جزاء «42»، فيما واصل لاعب الوسط البرازيلي ريان فيتور التألق مع بورنموث ليسجل للمباراة الثانية على التوالي ويتعادل لفريقه «61»، ثم أضاف لاعب الوسط الدولي المغربي أمين عدلي الثاني «64».

وشهدت المباراة طرد جيك أوبراين لاعب إيفرتون في الدقيقة 69.

ورفع هذا الفوز رصيد بورنموث إلى 37 نقطة في المركز التاسع، أما إيفرتون فتجمد عند الرصيد نفسه في المركز الثامن بفارق الأهداف.