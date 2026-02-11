النصيري يكتب التاريخ بأسرع هدف اتحادي في الأبطال

جاء أسرع هدف لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بمسمّاها الحالي والسابق، عن طريق المهاجم المغربي يوسف النصيري، الثلاثاء، أمام الغرافة القطري ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

واستغل النصيري تمريرة عرضية من زميله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، وأودع الكرة الشباك بعد مرور دقيقتين و13 ثانية فقط من المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.

وكسر المهاجم المغربي رقم مواطنه المعتزل فوزي عبد الغني، الذي سجّل هدفًا للفريق الجدّاوي أمام باختاكور طشقند الأوزبكي في 6 مارس 2012، بعد مرور دقيقتين و21 ثانية من لقاء جرى ضمن دور المجموعات وانتهى اتحاديًا برباعية نظيفة.

وحمل عبد الغني صفة صاحب أسرع هدف اتحادي في الأبطال لنحو 14 عامًا قبل تسليمها إلى النصيري، ابن جلدته.

وتراجع السيراليوني المعتزل محمد كالون إلى المركز الثالث في قائمة أصحاب أسرع الأهداف الاتحادية في المحفل القاري.

وأحرز كالون هدفًا للفريق بعد مرور دقيقتين و38 ثانية أمام العين الإماراتي في إياب النهائي، بتاريخ 5 نوفمبر 2005.

وفاز الاتحاد 4ـ2 في ذلك اللقاء، وتُوِّج باللقب لسابق تعادله مع العين ذهابًا بهدف لمثله.

ومهد النصيري انتصارًا اتحاديًا كاسحًا بسباعية نظيفة على الغرافة، ليضمن «النمور» التأهل إلى ثمن نهائي «النخبة»، بغض النظر عن نتيجة مباراتهم ضمن الجولة الأخيرة أمام السد القطري.

ويشارك الفريق في المسابقة القارية للمرة الأولى بمسمى «دوري أبطال آسيا للنخبة» الذي اعتمد بدءًا من النسخة الماضية.

وقبل النسختين الجارية والسابقة، كانت المسابقة تسمى دوري أبطال آسيا منذ استحداثها عام 2003.