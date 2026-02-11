كومو يطيح بنابولي.. ويطير إلى الإنتر

أطاح فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم بمضيفه نابولي من مسابقة الكأس المحلية، وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى بفوزه الثلاثاء في ربع النهائي 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضاربًا بذلك موعدًا مع إنتر في المربع الذهبي.

وكان كومو البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الكرواتي مارتين باتورينا في «39» من ركلة جزاء، وأدرك نابولي التعادل عن طريق لاعب الوسط أنتونيو فيرجارا «46».

وفي ركلات الترجيح أهدر المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الركلة الثانية، وحذا حذوه لاعب الوسط الأرجنتيني لكومو ماكسيمو بيروني في الرابعة، قبل أن يفشل لاعب الوسط الدولي السلوفاكي للفريق الجنوبي ستانيسلاف لوبوتكا في تسجيل الثامنة.

وكان إنتر ميلان أول المتأهلين بفوزه على ضيفه تورينو 2-1 الأربعاء الماضي، فيما قسا أتالانتا على ضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة الخميس.

ويختتم بولونيا حامل اللقب دور ربع النهائي بمواجهة لاتسيو، رابع أفضل المتوجين «7 ألقاب» الأربعاء.

وتُوج بولونيا باللقب العام الماضي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1970 و1974، بفوزه على ميلان 1-0 في المباراة النهائية.

ويقام الدور نصف النهائي في الرابع والثاني والعشرين من أبريل المقبل«ذهابا وإيابا»، على أن تقام المباراة النهائية في 13 مايو المقبل.