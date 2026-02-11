بالقاتل.. يونايتد يخطف نقطة من وست هام

سجل المهاجم البديل بنيامين شيشكو هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 96 ليقتنص فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء نقطة من ملعب وست هام يونايتد المهدد بالهبوط وذلك في مباراة الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ظل يونايتد في المركز الرابع بالدوري برصيد 45 نقطة، بينما ارتفع وست هام، الذي أنهى سلسلة من أربع انتصارات لمنافسه، إلى 24 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

تقدم لاعب الوسط التشيكي توماس سوتشيك لوست هام بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وبدا أن الفريق اللندني في طريقه لفوز ثمين حتى سجل السلوفيني شيشكو هدفًا من لمسة خفيفة غالط بها الحارس، مستفيدًا من كرة أرسلها المهاجم الكاميروني بريان مبيومو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.