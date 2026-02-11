خبرة النصر تهدد طموحات أركاداج

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، ضيفًا على نظيره أركاداج التركمانستاني، في ملعب عشق أباد الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.

ويدخل النصر الأدوار الإقصائية بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة عقب تصدُّره المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطةً من ستة انتصاراتٍ دون أي خسارةٍ، أو تعادلٍ.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، استبعد جميع المحترفين الأجانب عن الرحلة المغادرة إلى تركمانستان باستثناء البرازيليين بينتو ماتيوس، وأنجيلو جابرييل، والعراقي حيدر عبد الكريم قبل مواجهة أركاداج.

ويخشى مدرب الفريق العاصمي على لاعبيه الأساسيين من الإرهاق قبل مواجهة الفتح في الأحساء، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

في الجانب الآخر، يسعى صاحب الأرض المتأسس في أبريل 2023 إلى اختبار جاهزيته أمام خصم قوي بعد أن فرض سيطرته على الساحة المحلية، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، إلى جانب تتويجه بلقب دوري التحدي الآسيوي في مشاركته القارية الأولى الموسم الماضي.

وتبلغ قيمته السوقية نحو 3.15 مليون يورو، ويضم عدة لاعبين دوليين يمثلون منتخب تركمانستان الأول، مثل المدافع ميكان صابروف، وشريكه في قلب الدفاع جويكميرات أناجوليو، ولاعب الوسط ميرزا بيكنازاروف، والمهاجم ألتميورات أننادوردييف.

كما يبرز في صفوفه هداف الدوري المحلي بيجينش أكماميدوف، الذي سجل 16 هدفًا في الموسم الماضي وحصل على إشادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمستوياته المتميزة.

ويقود الفريق فنيًا حاليًا المدرب المحلي روسين «روفشان» موهادو، صاحب الخبرة الواسعة، حيث سبق له تدريب منتخب تركمانستان، ونادي أهال، وعدة أندية محلية أخرى، ما يمنحه كفاءة كبيرة في المسابقات المحلية والقارية.

ويستضيف ملعب «الأول بارك» في الرياض، الأربعاء المقبل، مواجهة الإياب بين الفريقين.