التعاون يستعيد فلافيو قبل الفيحاء

يدخل البرازيلي فلافيو دا سيلفا، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابة تمزق في عضلة الساق، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر الخاص، أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي 20 فبراير الجاري.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ 15 التي انتهت بفوز الأخير 2ـ1 وتسببت في غيابه عن مباريات الرياض والحزم والنصر والأخدود والاتفاق والخليج.

وفضل الجهازان الفني والطبي في النادي القصيمي منح اللاعب مزيدًا من الراحة وعدم المجازفة بعودته من خلال إبعاده عن مباراة ضمك، الخميس، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري.

ولعب فلافيو الموسم الجاري مع التعاون في جميع المسابقات 15 مباراة، لم يسجل أي هدف وأسهم في صناعة هدف واحد.

ويحتل التعاون المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 12 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وخمس خسائر.