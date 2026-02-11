الهلال.. ارتفاع حظوظ مشاركة بونو أمام الاتفاق

تضاعفت حظوظ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، لدخول قائمة الفريق المقرر أن تخوض مواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا»، وفقًا لما أوضحته مصادر خاصة لـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصابة بونو التي يعاني منها في الكتف، ليست مقلقة، في ظل خضوعه خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه قبل المباراة الدورية المنتظرة، وبينت أن اللاعب أبدى استجابة عالية للعلاج، ما يعطي مؤشرات واضحة على قدرته على المشاركة، في ظل انتظار القرار النهائي واتضاح الصورة بشكل كبير قبل المباراة بوقت كاف.

وكان الدولي المغربي قد غاب عن قائمة فريقه في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب راشد في دبي.