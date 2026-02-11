مدرب أركاداج لـ«الرياضية»: تمنينا حضور رونالدو.. والنصر ليس الأهلي

يعد ميرجن أورازوف، مدرب فريق أركاداج التركمانستاني، من المدربين أصحاب الخبرة العريضة في عالم التدريب ويعرف بتميزه على المستويين المحلي والدولي.

أورازوف الذي يحتفظ في سجلاته بتجربة في الملاعب الأوروبية يعد عنصرًا أساسيًا في إعداد الفريق لمواجهة النصر المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد أن تسلم الدفة الفنية للفريق في 16 يناير الماضي ووجد نفسه أمام مواجهة تاريخية ضد النصر في ثمن نهائي دوري الأبطال.

ميرجن أورازوف تحدث إلى «الرياضية» عن المواجهة التاريخية المنتظرة بين الفريقين والكثير من الأمور التي تتعرفون على تفاصيلها في السطور التالية.

01

كيف ترى مباراة النصر؟

النصر فريق قوي جدًا يضم لاعبين من الطراز الرفيع، لذا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة.. نحترمهم، لكننا نركز على استعداداتنا وجاهزون للمنافسة.

02

كيف استعد اللاعبون نفسيًا لهذه المباراة؟

يرتكز إعدادنا النفسي على الوضوح والمسؤولية. يُدرك اللاعبون التحدي، لكنهم على دراية تامة بأدوارهم وخطة اللعب. عندما يكون هناك هيكل وانضباط، تأتي الثقة بشكل طبيعي.

03

وماذا تعني لكم هذه المباراة؟

إنها بلا شك إحدى أهم المباريات في تاريخ النادي.

04

وما هدفكم في البطولة؟

هدفنا في البطولة بسيط المنافسة بجدية، وتمثيل النادي والبلاد بكل فخر، وإظهار مستوانا الحقيقي على أرض الملعب. نسعى للتطور مع كل مباراة.

05

وهل كنتم تتمنون مشاركة رونالدو؟

نعم، كنا نأمل أن يأتي رونالدو إلى تركمانستان. والعديد من المعجبين كانوا ينتظرونه وأعتقد أنه لو حضر فإنها قد تكون لحظة تاريخية، خاصةً للجماهير ولكرة القدم في البلاد.

06

الفرق كبير بين الدوري السعودي والدوري التركمانستاني، إضافة إلى القيمة التسويقية.. كيف ترون ذلك؟

الفرق واضح، لا سيما من الناحية المالية ومن حيث الانتشار. لكن التحديات تخلق أيضًا فرصًا. نركز على عملنا وأفكارنا، ونسعى للمنافسة بأفضل ما نستطيع.

07

قدمتم نتيجة إيجابية أمام الأهلي القطري هل تستطيعون تكرارها أمام النصر؟

الأهلي والنصر فريقان مختلفان تمامًا، ولكل منهما خصائصه المميزة. يضم النصر نجومًا عالميين وخبرة واسعة على أعلى المستويات، بينما يتميز الأهلي بتنظيمه الجيد وقدرته التنافسية العالية. لا نفكر بمنطق تكرار النتائج، فكل مباراة تُمثل تحديًا جديدًا. نستعد لكل خصم على حدة، ونركز على استغلال نقاط قوتنا في الانضباط والجهد والعمل الجماعي لتعويض أي تفاوت في مستوى اللاعبين.

08

ماذا قلت للاعبين عن هذه المباراة؟

بالنسبة للاعبين، فالرسالة كانت واضحة: استمتعوا باللحظة، تحلوا بالشجاعة، والعبوا بشخصية قوية. احترموا الخصم، لكن لا تخشوا أحدًا.

09

هل النصر مرشح بارز للتتويج باللقب؟

بفضل جودة لاعبيه وخبرتهم، يُعد النصر من بين المرشحين الأبرز. مع ذلك، تُحسم مباريات كرة القدم على أرض الملعب، والثبات الذهني، والتنفيذ المتقن على مدار التسعين دقيقة هذه عوامل تحسن الأمور حقًا.

10

هل ترى أن النصر أسهم في انتشار دوري أبطال آسيا 2 عالميًا؟

نعم، تجذب أندية مثل النصر اهتمامًا عالميًا بالبطولة. فاللاعبون النجوم يزيدون من اهتمام وسائل الإعلام ونسبة المشاهدة، ما يُسهم في رفع مستوى البطولة وكرة القدم الآسيوية عمومًا.