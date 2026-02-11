تدريب صباحي يجهز مُبعدي النصر

تقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، زملاءه اللاعبين المبعدين عن القائمة التي تخوض مواجهة أركاداج، عصر الأربعاء، وذلك في الحصة التدريبية الصباحية، التي أجراها الفريق على ملعبه.

وفرض البرتغالي جورجي جيسوس على العناصر المستبعدة من مواجهة أركاداج ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 تدريبًا صباحيًا، الأربعاء، تحت إشراف مساعديه، استعدادًا لمباراة الفتح، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، السبت المقبل، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.

واستعان الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي جيسوس بلاعبين من فريق درجة الشباب للمشاركة في التدريب بعد استدعاء المدافع حماد برناوي والحارس سلطان الماص.

وشارك في التدريب بجانب رونالدو السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والبرتغالي جواو فيليش، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي.

وشهد التدريب الصباحي وجود الفرنسي محمد سيماكان في العيادة بجانب سعد الناصر وراغد النجار وسامي النجعي.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر الهلال، من 16 انتصارًا وتعادل، وثلاث خسائر.