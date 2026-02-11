الاتحاد.. اختبارات الأربعاء تحدد مصير شراحيلي

تتحدد، الأربعاء، إمكانية مشاركة أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من عدمها أمام الفيحاء، في اللقاء الذي يجمع الطرفين، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن مدافع النادي الجداوي سيجري الأربعاء العديد من الاختبارات الطبية واللياقية للتأكد من جاهزيته قبل عودته للمشاركة مع زملائه اللاعبين.

وتعرض شراحيلي إلى إصابة في آخر تدريب لفريقه قبل مواجهة النصر في الجولة الماضية من الدوري وتسببت في غيابه عن مباراة الغرافة القطري ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء، والتي كسبها الاتحاد بنتيجة كبيرة قوامها 7ـ0.

ويجري اللاعبون الأساسيون في مباراة الغرافة تدريبًا استرجاعيًا، الأربعاء، قبل المشاركة في التدريب الأخير الخميس قبل مواجهة الفيحاء الجمعة المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 34 نقطة من 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وست خسائر.