«الصليبي» ينهي موسم أجيهوا مع بورتو
تعرضت آمال الإسباني سامو أجيهوا، لاعب فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، في المشاركة بكأس العالم 2026 إلى ضربة قوية.
وأصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مشاركته مع «الدراجاو».
وسيغيب أجيهوا، الذي شارك مرتين مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم، حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرّض لها خلال مباراة انتهت بالتعادل 1ـ1 مع سبورتنج لشبونة، الإثنين.
ومع انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية في 11 يونيو، يبدو من غير المرجح أن يتمكن أجيهوا من التعافي في الوقت المناسب ليحجز مكانًا في قائمة منتخب إسبانيا.
وكتب اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأغيب عن الملاعب لعدة أشهر». وأضاف أجيهوا، الذي انضم إلى بورتو قادمًا من أتلتيكو مدريد في أغسطس 2024 وسجل 32 هدفًا في 50 مباراة بالدوري: «يؤلمني عدم قدرتي على مساعدة الفريق كما أريد، والقتال في أرض الملعب، سأجلس في صفوف المشجعين لمؤازرة الفريق لتحقيق أحلامه».