«الصليبي» ينهي موسم أجيهوا مع بورتو

تعرضت آمال الإسباني سامو أجيهوا، لاعب فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، في المشاركة بكأس ​العالم 2026 إلى ضربة قوية.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مشاركته مع «الدراجاو».

وسيغيب أجيهوا، ⁠الذي ​شارك مرتين ⁠مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم، حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرّض لها خلال مباراة انتهت بالتعادل 1ـ1 مع سبورتنج ⁠لشبونة، الإثنين.

ومع انطلاق ‌كأس العالم ‌في أمريكا الشمالية ​في 11 ‌يونيو، يبدو من غير المرجح ‌أن يتمكن أجيهوا من التعافي في الوقت المناسب ليحجز مكانًا في قائمة منتخب إسبانيا.

وكتب اللاعب عبر ‌حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأغيب عن الملاعب لعدة ⁠أشهر». وأضاف ⁠أجيهوا، الذي انضم إلى بورتو قادمًا من أتلتيكو مدريد في أغسطس 2024 وسجل 32 هدفًا في 50 مباراة بالدوري: «يؤلمني عدم قدرتي على مساعدة الفريق كما أريد، والقتال في أرض الملعب، سأجلس في صفوف ​المشجعين ​لمؤازرة الفريق لتحقيق أحلامه».