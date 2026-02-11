سيسكو: يونايتد مستعد للقتال من أجل دوري الأبطال

أكد بنيامين سيسكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن تسجيله هدف التعادل أمام وست هام، الثلاثاء، يثبت أن فريقه مستعد للقتال لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وشارك سيسكو عند الدقيقة 69 وكان فريقه متأخرًا بهدف سجله توماش سوتشيك مع بداية الشوط

الثاني، ولكن مع حلول الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، مرر بريان مبيومو كرة عرضية مد سيسكو قدمه بلمسة ذكية ليحولها بتسديدة طائرة مذهلة عالية داخل الشباك، ويخطف تعادلًا بنتيجة 1ـ1.

وقال المهاجم السلوفيني لقناة النادي: «كانت واحدة من تلك المباريات التي لن تكون سهلة، خاصة أنهم تراجعوا إلى الخلف، وكانوا متماسكين للغاية ويحاولون الاعتماد على الهجمات المرتدة».

وأضاف:«هي مباراة علينا التعلم منها، أعتقد أن الجميع كانوا يريدون الفوز بها، الجميع كان يحاول الفوز بالمباراة، والتسجيل، والقتال لبعضهم البعض، لسوء الحظ، هذا لم يحدث، ولكن على الأقل خرجنا بتعادل، وهي نتيجة مهمة في النهاية».

وأكمل: «بالطبع كان لدي شعور مذهل لأنني على الأقل، علمت، مرة أخرى، أن بإمكاني مساعدة الفريق من خلال على الأقل ضمان الحصول على نقطة».

وأوضح: «إنه شعور رائع بالنسبة لي أيضًا أن أعرف أنني أستطيع مساعدة الفريق في مختلف اللحظات. وبالطبع، من دون زملائي في الفريق لم أكن لأتمكن من فعل ذلك. أتطلع إلى المزيد من اللحظات مثل هذه».

وحافظ مانشستر يونايتد على المركز بفضل هذه النقطة، وأصبح في طريقه للعودة للعب دوري الأبطال، وهو أمر كان مستبعدًا قبل شهر تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم.

وأضاف سيسكو: «نحن نعيش من أجل بعضنا البعض. نفعل كل ما في وسعنا للفوز بالمباريات، ولضمان حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال، لأننا نعتقد أن لدينا الفريق الجاهز للمشاركة في هذه البطولة».