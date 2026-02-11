الدرّاج بريتكوف.. أكبر مشارك سنا في بطولة آسيا للدرَّاجات

في عمر الـ 71 عامًا، يواصل الدرّاج رينات أحمد بريتكوف كتابة فصلٍ جديد من الشغف والإصرار، بعد تسجيله حضوره بصفته أكبر مشارك سنًا في بطولة آسيا للدرَّاجات 2026، التي تستضيفها منطقة القصيم حتى 13 فبراير الجاري، وذلك ضمن فئة الأساتذة لما فوق 70 عامًا، مؤكدًا أنَّ الرياضة لا تعترف بالأرقام بل بالإرادة.

وبدأ بريتكوف، الذي يمثل منتخب كازاخستان، ركوب الدراجة منذ أن كان في الـ13 من عمره، حيث يرى أنَّ هذه العلاقة الممتدة مع الدراجة لم تكن مجرد هواية عابرة، بل أسلوب حياة رافقه عبر الأعوام، ومنحته طاقة متجددة ودافعًا للاستمرار.

وأوضح بريتكوف أنَّ مشاركته جاءت بدافع زيادة فرصه في تحقيق الميداليات، لكن الأهم بالنسبة له هو الشعور الذي لازمه منذ الصغر، وهو حب اللعبة ومتعتها، وكيف أصبحت الرياضة اليوم جزءًا أساسيًّا من جودة حياته وصحته البدنية.

وأضاف أنَّ النسخة الجارية تحمل طابعًا خاصًا، كونها كانت أكثر شمولية من حيث الفئات المشاركة، مشيرًا إلى أنَّ الفئة التي يشارك فيها لم تكن حاضرة في بعض النسخ السابقة، ما جعل هذه التجربة أكثر تميزًا بالنسبة له.

وفي أول زيارة له إلى السعودية، عبّر بريتكوف عن سعادته الكبيرة بالتنظيم، مبديًا إعجابه بمقر السباق وترتيباته التي وصفها بالمبهرة، مؤكدًا أنَّه شارك في العديد من النسخ المختلفة، إلا أنَّ هذه البطولة كانت الأفضل والأكثر اكتمالًا من جميع النواحي.