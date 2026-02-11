في غياب ديمبلي.. الاتفاق يهاجم الهلال بـ«كوكا»

خيارًا أول لتعويض غياب الفرنسي موسى ديمبلي عن فريقه في مواجهة الهلال، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وغاب المهاجم الفرنسي عن مباراة ضمك، الجمعة الماضي، بعد شعوره بآلامٍ في الركبة، منعته من خوض اللقاء الذي كسبه الفريق الشرقي 2ـ0.

وأوضح المصدر ذاته أن السلوفاكي أوندري دودا جاهز للمشاركة مع زملائه اللاعبين أمام الهلال بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها أمام الخلود، ضمن الجولة الـ 18 في الدوري وتسببت في غيابه عن مباريات الأهلي والتعاون وضمك.

وتشهد مواجهة الهلال عودة الجنوب إفريقي موهاو نكوتا للمشاركة مع الفريق الشرقي بعد عودته من بلاده لتلقي العزاء في وفاة أحد أقاربه وتسببت في غيابه عن مباراة ضمك الماضية.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات، وخمسة تعادلات، ومثلها خسائر.