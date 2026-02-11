دورتموند يحسم مستقبل شلوتربيك الشهر المقبل

ذكر تقرير إعلامي أنَّ مستقبل نيكو شلوتربيك مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم سيحسم الشهر المقبل.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «بيلد شبورت» إنَّ اللعب والنادي اتفقا على توضيح موقفهما بحلول فترة التوقف الدولي في نهاية مارس المقبل.

وكان سيباستيان كييل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، دعا في وقت سابق إلى اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن.

ويمتد عقد صاحب الـ26 عامًا حتى 2027، ويرغب النادي في تجديده لفترة أطول.

وذكرت «بيلد شبورت» أنَّ عرض دورتموند يتضمن رفع الأجر والشرط الجزائي بداية من 2027، وحتى الآن لم يتوصل شلوتربيك إلى قرار نهائي بعد.

ويسعى عملاق إسبانيا ريال مدريد إلى ضمه، حيث ينتهي عقدا ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر في الصيف المقبل.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني، ويلتقي في مباراته المقبلة مع ماينز.

ويغيب شلوتربيك عن تلك المباراة، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.