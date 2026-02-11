سوء النتائج يطيح بفرانك من توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي، الأربعاء، إقالة توماس فرانك، مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه.

واستقر توتنام على إقالة فرانك بعد ثمانية أشهر فقط قضاها في المنصب، وذلك بسبب تدهور النتائج خاصة وأن الفريق يوجد أمام المراكز المهددة بالهبوط بفارق خمس نقاط.

وعلى الرغم من أنه قاد توتنام إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، شهد فرانك موسمًا محليًا كارثيًا.

وكانت خسارة الفريق 1ـ2 أمام نيوكاسل، الثلاثاء، تعني أن توتنام لم يحقق أي فوز في الدوري خلال عام 2026.

وذكر توتنام في بيان: «اتخذ النادي القرار بإجراء تغيير في منصب المدرب للفريق الأول لكرة القدم وسيرحل توماس فرانك عن النادي اليوم».

وأضاف البيان: «جرى تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا».

وأكد البيان: «ولكن نتائج وأداء الفريق جعلت المجلس يقرر أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم أصبح ضروريًا».

ويعني رحيل فرانك أن توتنام سيبحث عن مدرب سادس خلال أقل من سبعة أعوام منذ رحيل ماوريسيو بوكيتينو في 2019.