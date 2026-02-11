قبل الشباب .. الأهلي ينتظر ويستعيد جالينو

يحدد الجهاز الطبي في النادي الأهلي، الخميس، إمكانية مشاركة الدولي التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع زملائه من عدمها في مواجهة الشباب، الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة، قبل المغادرة إلى الرياض وفق مصدر خاص بـ " الرياضية " .

وكشف المصدر ذاته أن اعتماد مشاركة الدولي التركي مع الفريق في مباراة الشباب مشروطة باكتمال تعافيه من الإصابة وحصوله على النصاب الكافي من الإعداد خلال حصتي الأربعاء والخميس .

وتعرض المدافع التركي إلى إصابة عضلية، في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب على إثرها عن مواجهات نيوم والاتفاق والهلال.

ويعود الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو للمشاركة في التدريبات الجماعية الأربعاء بعد أن فضل الألماني يايسله اراحته وعدم مشاركته أمام الوحدة الاماراتي ضمن الجولة السابعة من دوري ابطال اسيا للنخبة الاثنين الماضي بعد تعرضه لإصابة خفيفة أبعدته عن التدريب الرئيس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري وفي رصيده 47 نقطةً بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن النصر الثاني.