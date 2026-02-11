أخضر الكاراتيه يستعد

تدريبات المنتخب السعودي للكاراتيه تنطلق استعدادًا للمشاركة في دوري الشباب العالمي للكاراتيه في الفجيرة 2026 ، وسط استعداد الأبطال المشاركين من أجل تحقيق تنتيجة إيجابية (المركز الإعلامي - اتحاد الكاراتيه)