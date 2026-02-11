كاريلي يجهز ضمك أمام التعاون

ينتظر أن يقود البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، الأربعاء، أول حصة تدريبية له مع فريقه، وذلك عقب المؤتمر الصحافي المقرر عصرًا، قبل مواجهة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» أعلنت الثلاثاء خبرًا عبر حساب «الرياضية ـ عاجل» عن اقتراب نادي ضمك من التعاقد مع المدرب البرازيلي، وهو ما أكده النادي الجنوبي في وقت لاحق بإعلانه إتمام التعاقد الرسمي مع كاريلي خلفًا للبرتغالي أرماندو إيفانجيليستا.

ويتسلم كاريلي الدفة الفنية لفريق ضمك بعد نزفه نحو 26 نقطة من أصل 29 في آخر تسع مواجهات دورية، إثر خسارته أمام فرق الاتفاق، نيوم، الحزم، النصر، الخليج والهلال، إضافة إلى تعادله مع الخلود، الفيحاء والاتحاد.

ويحتل حاليًّا المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، جمعها من فوز واحد و9 تعادلات و10 خسائر.