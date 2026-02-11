النصر.. حيدر والحمدان أساسيان في تركمانستان

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره أركاداج التركمانستاني، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، بالثنائي الجديد العراقي عبد الكريم حيدر والسعودي عبد الله الحمدان، اللذين يلعبان بصفة أساسية مع الفريق للمرة الأولى.

واختار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للمباراة، التي يحتضنها ملعب عشق آباد الأولمبي، تشكيلة جديدة من اللاعبين البدلاء يتقدمهم البرازيلي ماتيوس بينتو، حارس المرمى، والمدافع عبد الإله العمري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

ويخوض العراقي حيدر عبد الكريم باكورة مبارياته الرسمية مع الفريق، ويعود أيمن يحيى وعبد الرحمن غريب وعلي الحسن للمشاركة بصفة أساسية مرة أخرى.

ويدخل عبد الله الحمدان، الوافد الجديد للنادي العاصمي، للمرة الأولى في القائمة الأساسية عقب انتقاله إلى النصر قادمًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستضيف ملعب «الأول بارك» في الرياض، الأربعاء المقبل، مواجهة الإياب بين الفريقين.