الرياض يكلف دولاك بقيادته حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الرياض إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للبرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق تحت 21 عامًا، حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما نشره في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء.

وأنهت إدارة النادي العاصمي علاقتها مع الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الفريق.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، بثَّ الإثنين خبر إنهاء العلاقة التعاقدية بين الرياض وكارينيو.

وقاد كارينيو فريق الرياض في 12 مواجهة دورية لم يحقق الانتصار في أي منها، وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات. وعين كارينيو في منصبه منتصف نوفمبر الماضي، بعد إقالة الإسباني خافيير كاييخا.



وأشرف كاييخا على فريق الرياض في 9 مواجهات، 7 في دوري «روشن» واثنتان في كأس الملك، فاز في 3، وخسر 5، وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل نادي الرياض المركز الـ 16 في ترتيب الدوري السعودي بـ 12 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نادي النجمة الأخير، الذي يمتلك 5 نقاط.