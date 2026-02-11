«كأس السعودية».. جوائز ضخمة.. ومشاركة عالمية

تنطلق النسخة السابعة من بطولة «كأس السعودية» لسباقات الخيل يومي الجمعة والسبت الموافقين للثالث عشر والرابع عشر من فبراير لعام 2026، التي يحتضنها ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمنطقة الجنادرية في الرياض.

ويصنف «كأس السعودية» كأغلى سباق للخيل في العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة نحو 38.1 مليون دولار أمريكي، تذهب منها 20 مليون دولار لشوط «كأس السعودية» الرئيس في اليوم الختامي.

يمتد المضمار الرملي الذي يجرى عليه السباق الكبير لمسافة 1800 متر، بينما يضم الميدان مضمارًا عشبيًا فريدًا تم استحداثه لتوسيع نطاق المنافسات لتشمل مسافات تتراوح بين 1200 و3000 متر.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة نخبة من الجياد العالمية يتقدمها البطل الياباني «فوريفر يونج» المدافع عن لقبه، إضافة إلى أسماء بارزة من الولايات المتحدة وأوروبا مثل «رويال تشامبيون» و«جالين» و«أبسوردي».

ويتضمن البرنامج التنافسي «تحدي الخيالة العالمي» في اليوم الأول بمشاركة أربعة عشر خيالًا من الجنسين، ترافق السباقات فعاليات ثقافية وترفيهية واسعة تنظمها هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة في «القرية الثقافية»، تشتمل الأنشطة على عروض أدائية تقليدية مثل رقصة العرضة السعودية، ومنطقة مخصصة لعروض الأزياء والموضة بمشاركة مئة علامة تجارية محلية.

تفتح البوابات للجمهور يوميًا من الـ 02:00 ظهرًا، حيث تتاح تجارب ضيافة فاخرة في أجنحة «الثريا» و«المجلس لاونج»، أعلنت شركة القدية للاستثمار تزامنًا مع البطولة عن خطط لنقل مقر السباق مستقبلًا إلى «مدينة القدية» ضمن منشأة عالمية تضم أول مضمار عشبي بطول ميل مستقيم في المنطقة.

ويهدف الحدث إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة رائدة للفروسية العالمية مع الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالخيل العربية الأصيلة، تعكس البطولة مزيجًا بين الرياضة عالية المستوى والفنون الشعبية والمأكولات المحلية لتقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم.