آل الشيخ: السيارات وصلت 155

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأربعاء، عن وصول عدد السيارات إلى 155 سيارة، قدَّمها أكثر من 40 جهة وفردًا، في مبادرة الجوائز المخصصة للسعوديين والسعوديات، ضمن الفعاليات المتنوعة التي يشهدها موسم الرياض في نسخته الجارية.

وقال آل الشيخ، في منشور على حسابه الشخصي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بمشاركة أكثر من 40 جهة وفردًا وصل عدد السيارات إلى 155 سيارة.. شكرًا لكل من شارك من أفراد وشركات في مبادرة موسم الرياض، وسنعلن عن طريقة سحب الفائزين قريبًا.. يستاهلون شبابنا وبناتنا».

وأكد آل الشيخ أنَّ المبادرة تأتي في إطار حرص موسم الرياض على مكافأة جمهوره، وتعزيز التفاعل مع الفعاليات الترفيهية المتعددة التي تُنظم طوال فترة الموسم.

وسبق أن أطلق آل الشيخ مبادرة «ليلة العمر» ضمن فعاليات موسم الرياض لتزويج مئات الشباب والشابات السعوديين في حفل زفاف جماعي، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفر المبادرة حفل زفاف متكاملًا، وعشاءً، وهدايا، وتدعمها جهات عدة.