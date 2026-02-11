أصالة.. الظهور الـ19 في موسم الرياض

تظهر الفنانة أصالة نصري، على مسرح محمد عبده أرينا، الجمعة المقبل، في ليلة أيقونة الشرق، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، إذ تسجّل خلال النسخة الحالية ظهورها الـ19 في تاريخ مشاركاتها بالموسم وفعالياته الغنائية منذ انطلاقه 2019.

وبدأت مشاركة أصالة في موسم الرياض 2019 عبر سلسلة من الليالي الفنية، أبرزها ليلة عبد الرحمن بن مساعد، وليلة سهم، إضافة إلى الحفلة المشتركة التي جمعتها بصابر وشيرين عبد الوهاب، قبل أن تحضر في «سمرات صحارى الرياض»، وفي شتاء 2020 عادت عبر ليلة عباديات التي خُصّصت لتكريم أعمال الفنان عبادي الجوهر.

وشهد عام 2021 حضورًا متنوعًا، أبرزها مشاركتها في ليلة أسير الشوق للأمير نواف بن فيصل، إلى جانب ظهورها ضمن أمسيات أوايسس ومهرجان ميدل بيست، أما 2022 فكان عامًا استثنائيًا شاركت فيه في ليلة أوايسس، وقدّمت حفلة خاصة بيوم التأسيس، وأمضت ليلة فنية خالصة بعنوان ليلة أصالة.

وفي 2023 حضرت أصالة ضمن أضخم الفعاليات، بينها تريونايت، وليلة صوت الأرض، والحفلة المشتركة مع محمد عبده، وروائع بليغ حمدي، إضافة إلى مشاركتها في ليلة الدموع، وتواصل حضورها في 2024 عبر حفل ألحان صلاح الشرنوبي وحفلة خاصة إضافية أكدت فيها ارتباطها المستمر بالجمهور السعودي.

وتطل أصالة مجددًا في موسم 2026 عبر ليلة أصالة التي تعيد بها ذاكرة حضورها المتواصل، مُسجّلة المشاركة الـ19 في سجل مشاركاتها، في مسار يؤكد جماهيريتها الكبيرة، ووجودها كعلامة ثابتة في مواسم الرياض الفنية.