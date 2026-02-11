القادسية يوقع اتفاقية طبية متكاملة

أعلن نادي القادسية، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي «JHAH»، يصبح المركز بموجبها المزوّد الرسمي للخدمات الطبية للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية الطبية لجميع منتسبي النادي.

وأوضح النادي الشرقي، في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أنَّ الاتفاقية تهدف إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية والسريرية للعيادات الخارجية ومختلف التخصصات، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والعلاج الطبيعي وطب الطوارئ والقلب والعظام والأشعة والأسنان والتغذية وغيرها، إضافة إلى الفحوصات الصحية السنوية، بما يضمن أعلى مستويات العناية الصحية للاعبين.

كما تتضمن الاتفاقية برامج التدريب والتأهيل لطواقم النادي المعنية، منها دورات الإنعاش القلبي الرئوي وبرامج للإسعافات القلبية، إلى جانب إعداد خطط العمل في الحالات الطارئة، بما يعزز سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وكشف النادي عن أنَّ الخدمات الطبية المقدمة تغطي ما يقارب 400 رياضي من لاعبي ولاعبات الفرق الأولى والرياضيين الأولمبيين ومتعددي الألعاب والهواة، إضافة إلى لاعبي الأكاديمية وفرق الفئات السنية.

وبهذه المناسبة، أكد توم بويل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نادي القادسية، أنَّ هذه الاتفاقية تمثل إضافة نوعية للنادي، قائلًا: «نحرص في نادي القادسية على توفير أعلى معايير الرعاية الصحية للاعبينا، والتعاون مع جهة طبية عالمية مثل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعكس التزامنا بصحة الرياضيين ودعم مسيرتهم الرياضية على المدى الطويل».

من جانبه، أعرب صقر العنزي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عن اعتزازه بهذه الاتفاقية، وأوضح: «نؤمن في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بأنّ الأداء الرياضي الأمثل يبدأ برعاية استثنائية، ونتطلع إلى تقديم خبراتنا الطبية المتميزة لدعم طموح نادي القادسية الرياضي وصحة وسلامة منتسبيه، والمساهمة في تعزيز أدائهم الرياضي من خلال رعاية صحية متقدمة ومتكاملة».